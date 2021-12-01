وجه النائب د. حمد روح الدين سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

1) ما سبب عدم قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتسليم مشروع خيطان الجنوبي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2) هل يوجد أي تأخير في إنجاز المشروع؟ وفي حالة الإجابة بالإيجاب فما سبب هذا التأخير؟ وهل تم إيقاع غرامات تأخيريه على مقاول المشروع؟ مع تزويدي بكل ما يثبت ذلك؟

3) هل هناك أي معوقات تعيق المواطنين من بناء القسائم السكنية؟ مع ذكر بيان تفصيلي بهذه المعوقات ان وجدت؟

4) من هي الجهة التي قامت بإعداد وطرح مناقصة انجاز البنية التحتية لمنطقة خيطان الجنوبي؟ وهل غاب عنها مسألة وجود الأنقاض على بعض الأراضي؟

5) متى علمت الهيئة بوجود أنقاض على بعض الأراضي؟ وما هو الإجراء الذي اتخذته بعد معرفتها بذلك مع تزويدي بصور ضوئية للمخاطبات ان وجدت؟

6) ما هي طبيعة الأنقاض الموجودة في منطقة خيطان الجنوبي؟ وهل توجد هذه الأنقاض على جميع القسائم؟

7) ما الخطة التي سوف يتم من خلالها إزالة الأنقاض؟ وما هي المدة الزمنية المتوقعة لإتمام إزالتها؟

8) ما هي تكلفة إزالة الأنقاض وكيف سيتم إزالتها؟ وهل قامت الهيئة بدراسة مدى إمكانية قيام كل مواطن بتحمل تكاليف إزالة أنقاض قسيمته السكنية؟

9) هل توجد أي معوقات أخرى خلاف الأنقاض تعيق تسليم المواطنين أذونات البناء؟