وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، قال في مقدمته إنه من ضمن إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت (٢٠٤٠) هو الاستكشاف والإنتاج من البحر لما له من أهمية لوجود احتياطات متوقعه ولكون الإنتاج البحري سواء غاز او نفط سيكون رديفا لإنتاج الحقول البرية ناهيك عن الاهمية الاستراتيجية والسياسية، وعليه قامت شركة نفط الكويت بطرح مناقصة للحفر البحري لعدد ستة آبار في بداية يناير ٢٠١٨ وكان متوقعا ان يبدأ الحفر في ١/٦/٢٠١٩ ولمدة ٤ سنوات.

وفي فبراير ٢٠١٩ رست المناقصة على شركة شلمبرجيه اقل الأسعار بمبلغ ١٤٠ مليون دينارا كويتياً وبعدها نقضت المؤسسة تلك الترسية وأعادت الترسية على ثاني اقل الاسعار بزيادة ٤٠ مليون دينار.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

- أسباب تأخر المشروع الحيوي لمدة تقارب ٣٠ شهرا؟

- ما سبب تفاوت أسعار المناقصة؟

- تزويدي بكل ما تم بشأن هذا المشروع متضمنا كافة القرارات التي اتخذت بشأن هذه المناقصة وصور ضوئية من موافقات اللجان سواءاً المتخصصة داخل شركة نفط الكويت او في مؤسسة البترول الكويتية.

- ما تأثير ذلك على المحتوى المحلي ومشاركة العنصر الكويتي في هذا(Local content) المشروع الحيوي؟

- من هي الجهة التي اعدت كراسة المناقصة؟ تزويدي بصورة ضوئية من كتاب تكليف تلك الجهة.