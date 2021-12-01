أعلنت نجمة الغناء البريطانية أديل عن إحياء سلسلة من الحفلات في لاس فيجاس ابتداء من يناير كانون الثاني فيما ستكون أولى عروضها الحية منذ عام 2017.

وستحيي أديل حفلين نهاية كل أسبوع من 21 يناير كانون الثاني إلى 16 أبريل نيسان في فندق سيزر بالاس في المدينة الصحراوية.

وقالت نجمة الغناء معلنة عن حفلات "نهايات الأسابيع مع أديل" على تويتر "أراكم في سيزر بفيجاس".

بأتي الإعلان عن الحفلات بعد النجاح الساحق لأحدث ألبوماتها "30" في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني الذي كان الأكثر مبيعا في أسبوعه الافتتاحي في 30 دولة. وبحسب قوائم الأغنيات فإن هذا الألبوم يتصدر المبيعات في الولايات المتحدة في العام الجاري.