وافق مجلس الوزراء التايلاندي على إصدار تأشيرة علاج طبي لمدة عام، وذلك ضمن خطط جذب المسافرين الأجانب القادرين على إنفاق مبالغ كبيرة وجعل البلاد مركزا للرعاية الصحية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة القول في بيان إن حامل تأشيرة للدخول مرات متعددة يمكن أن يصاحبه ثلاثة أشخاص كحد أقصى والبقاء لمدة 90 يوما في كل زيارة.

وجاء في بيان الحكومة أن التأشيرة سوف تغطي الأمراض والخدمات الطبية التي تبرع فيها تايلاند مثل مكافحة الشيخوخة و إعادة التأهيل وعلاجات السرطان والقلب الأوعية والعناية بالاسنان والجراحات التجميلية.

ويتعين على المتقدمين للحصول على التأشيرة تقديم بيان بنكي يتوافر مبلغ لا يقل عن 80 ألف بات (23 ألفا و730 دولار) للانفاق المحلي و الحجز الطبي لمدة 30 يوما مقدما وتأمين لا يقل عن 100 ألف دولار.