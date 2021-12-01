وجهت صحيفة تدعى جريتا بيكاجليا تهمة التحرش إلى رجل خلال بث مباشر في مباراة بالدوري الإيطالي لكرة القدم

وكانت بيكاجليا، التي تعمل لقناة "توسكانا تي في" المحلية، تجري لقاءات مع الجماهير عقب مباراة فاز فيها إيمبولي على فيورنتينا 2 1/ ، وقد ظهر رجل وهو يصفعها أثناء مروره بجانبها.

وقالت الصحفية الإيطالية ردا على الواقعة: "لا يمكنك فعل ذلك، أنا أسفة"، فيما قال لها زميلها في الاستوديو جورجيو ميشليتي: "لا تغضبي"، ثم أضاف لاحقا: "لقد نضجتي بشكل كاف خلال تلك التجربة".

وكشفت بيكاجليا في تصريحات للإعلام الإيطالي عن تعرضها للتحرش من رجل آخر بعيدا عن الكاميرا، كما وجه لها عبارات بذيئة

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الصحفية الإيطالية وجهت تهمة التحرش للرجل الذي صفعها، وهو الذي أكدت شرطة إمبولي أنه مشجع لفيورنتينا يبلغ من العمر 45 عاما، بالإضافة إلى رجلين أخرين.

ومن جهة أخرى، أوقفت قناة "توسكانا" المذيع ميشيليتي، ومنحته فرصة للتفكير، وذلك بعد تلقيه انتقادات عنيفة على رد فعله على الواقعة.

ودافع ميشيلتي عن رد فعله، مؤكدا أنه لم يحاول التقليل من الأمر لكنه كان يسعى لتهدئة زميلته.