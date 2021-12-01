تعتزم الحكومة اليابانية تحديث وزيادة قدرات الصواريخ كروز لديها للوصول إلى أهداف على بعد أكثر من ألف كيلومتر، بحسب ما نقلته صحيفة نيكي اليابانية عن مسؤول بارز في وزارة الدفاع، لم تفصح عن هويته.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن مدى صواريخ اليابان يتراوح بين 100 و200 كيلومتر عند نقطة الإطلاق.

وتتطلع وزارة الدفاع اليابانية إلى نشر الصواريخ بحلول النصف الثاني من العقد الحالي، وسوف تتولى شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة مهمة تطوير الصواريخ.

ووفقا للتقرير، سوف يكون من الممكن إطلاق الصواريخ من البر، ووضعها على طائرات مقاتلة وسفن حربية.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي تكلفة عملية التطوير نحو 100 مليار ين (880 مليون دولار).