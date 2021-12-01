أعلنت السلطات في جزر فيجي استقبال أول أفواج السياح الأجانب في البلاد، بعد مرور 20 شهرا من إغلاق الحدود بسبب ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19) وعلى الرغم من تهديد متغير "أوميكرون" للعالم.

أوردت شبكة يورونيوز" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت السلطات في جزر فيجي قد أعلنت أمس/الثلاثاء/ مواصلة فتح حدودها أمام السياح الأجانب على الرغم من تهديد متغير فيروس كورونا الجديد (أوميكرون) للعالم.

يذكر أن السلطات في فيجي قد أعلنت في 20 سبتمبر الماضي استعدادها لاستقبال السياح مرة أخرى اعتبارًا من نوفمبر الماضي على أمل إنعاش الاقتصاد الذي دمره فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة أن يكون الزائرون قد حصلوا على اللقاح بالكامل أو يحملون نتيجة اختبار فحص كورونا سلبية قبل الوصول.