أعلنت محكمة في مدينة فرانكفورت الألمانية بطلان أجزاء من لوائح الاتحاد الألماني لكرة القدم، فيما يتعلق بوكلاء اللاعبين.

وجاء القرار بعد معركة قانونية دامت لسنوات بين الاتحاد ووكالة اللاعبين "روجون".

وقالت المحكمة: "لا يمكن إلزام الوكلاء بالخضوع لجميع لوائح الاتحاد الدولي (فيفا) والألماني فيما يتعلق بالنسبة المئوية التي يحصلون عليها من انتقالات اللاعبين وذلك في إطار مكافحة الاحتكار".

كما تمت الموافقة على استئناف الحكم.

وتبرز أسماء كل من جوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان الفرنسي) وروبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي) ومارسيل سابيتزر (بايرن ميونخ الألماني) وتيلو كيرير (باريس سان جيرمان)، من ضمن اللاعبين الذين تتولى وكالة "روجون" أعمالهم.