أعلن معهد الصحة العامة الهولندي تواجد "أوميكرون" السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" بالفعل في هولندا في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.

وذكر المعهد - في بيان له أورده موقع (دوتش نيوز) الهولندي - أن عينتين، تم أخذهما في مراكز اختبار مجلس الصحة الإقليمي في 19 و 23 نوفمبر الجاري، تم الكشف الآن أنهما تشتملان على سلالة (أوميكرون) الجديدة"، مضيفا أنه حتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين يحملون الفيروس قد ذهبوا إلى جنوب إفريقيا أم أنهم مازالوا في هولندا.

وأشار إلى أن مراكز مجلس الصحة الإقليمي تعمل الآن على إخطار الأشخاص المعنيين وتبدأ في تتبع المصدر.

يذكر أن المعهد الهولندي للصحة العامة كان قد أعلن منذ يومين أيضا أن 14 من أصل 624 شخصا كانوا على متن رحلة قادمة من جنوب إفريقيا قد ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".