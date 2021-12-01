أعلنت وزارة المالية البلغارية تسجيل ميزانية البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي فائضا بقيمة 9ر1 مليار ليف بلغاري (098ر1 مليار دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إيرادات الميزانية العامة البلغارية خلال الفترة من كانون ثان/يناير إلى تشرين أول/أكتوبر الماضيين بلغت 1ر42 مليار ليف، في حين بلغت النفقات 2ر40 مليار ليف

وكانت بيانات مكتب الإحصاء البلغاري قد أظهرت مؤخرا نمو اقتصاد بلغاريا خلال الربع الثاني من العام الحالي وخروجه من دائرة الركود.

سجل اقتصاد بلغاريا نموا سنويا بمعدل 6ر9% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد انكماشه بمعدل 8ر1% خلال الربع الأول.

في الوقت نفسه، زاد الاستهلاك النهائي خلال الربع الثاني بنسبة 7ر6% وزاد الإنفاق على الأصول الثابتة بنسبة 2ر4%. كما زادت الصادرات البلغارية من السلع والخدمات بنسبة 3ر20% سنويا وزادت الواردات بنسبة 6ر28%.

وعلى أساس ربع سنوي سجل اقتصاد بلغاريا نموا بمعدل 4ر0% خلال الربع الثاني بعد انكماشه بمعدل 5ر2% خلال الربع الأول.