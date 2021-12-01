وافق البرلمان البولندي الثلاثاء على مشروع قانون من شأنه السماح بوضع قيود مؤقتة على العبور من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس وروسيا وأوكرانيا.

وتمت الموافقة على التشريع في رد فعل على أزمة الحدود مع بيلاروس، المتهمة بتشجيع آلاف المهاجرين من دول أخرى مثل العراق بالاحتشاد على حدودها الغربية مع الاتحاد الأوروبي.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان البولندي لصالح مشروع القانون، الذي أعده حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم.

وعقب ذلك ، وقّع الرئيس أندريه دودا على مشروع القانون ليصبح قانونا.

وانتقد نواب المعارضة هذه الخطوة واتهموا حزب القانون والعدالة بالسعي لحرمان الصحفيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية في محاولة لتجنب التغطية الإعلامية السلبية للوضع.

وأعلنت بولندا في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي حالة الطوارئ لقطاع من الحدود مع بيلاروس يبلغ طوله ثلاثة كيلومترات ، حيث لا يسمح بدخول الأشخاص من غير السكان المحليين والصحفيين ومنظمات الإغاثة.

ونظرا لذلك، لا يمكن التأكد من تقارير قوات الأمن البولندية بشأن التوترات والاشتباكات على الحدود بصورة مستقلة.