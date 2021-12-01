شهد الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 4ر8 % في الربع المالي من السنة المالية 2021 - 2022 لتبقى في المنطقة الإيجابية للربع الرابع على التوالي، فيما تخرج من أسوأ ركود منذ استقلالها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات رسمية عن الربع المالي (تموز/ يوليو - أيلول/ سبتمبر) زيادة كبيرة مقارنة بالربع الثاني من السنة المالية السابقة التي شهدت انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4ر7 %.

ويشار إلى أن السنة المالية في الهند تبدأ من نيسان/ أبريل وتنتهي في آذار/ مارس.

ودعمت النمو قطاعات التعدين والزراعة والصناعة وإمدادات الكهرباء والمياه والمواصلات والاتصالات والعقارات. وسجلت جميع هذه القطاعات في نفس الربع من السنة المالية الماضية 2020 - 2021 نتائج سلبية ما عدا قطاع الزراعة.

ورغم ذلك، شهد النمو في الربع الثاني نموا يقل عن الطفرة الهائلة التي حققتها في الربع الأول وبلغت 20 %.