توفيت الروائية الكندية "ماري كلير بليس" عن عمر ناهز 82 عاما وهي مؤلفة وكاتبة مسرحية وشاعرة في مدينة "كي ويست" وهي مدينة أمريكية تقع في ولاية فلوريدا أقصى جنوب أمريكا.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم /الأربعاء/ أن "بليس" ولدت في 5 أكتوبر عام 1939 في مدينة "كيبيك" الكندية ودرست في جامعة "لافال" وهي عضوة بأكاديمية بلجيكا الملكية للغة الفرنسية وآدابها والجمعية الملكية الكندية.

وأضافت القناة أن "بليس" نشرت في سن العشرين روايتها الأولى "الوحش الجميل"، كما نشرت 20 رواية وخمس مسرحيات ومجموعات شعرية عديدة.

ومن جانبه، أعرب "فرانسوا ليجو" رئيس وزراء "كيبيك" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعازيه لأسرة الراحلة.

يذكر أن "بليس" حصلت على جائزة مولسون عام 2016 ونيشان الفنون والرسائل لكيبيك من رتبة مرافق عام 2016 والدكتوراة الفخرية من جامعة "لافال" عام 1996 ونيشان كيبيك الوطني من رتبة ضابط عام 1995 وجائزة أثناسيوس ديفيد عام 1982 والجائزة الكندية الفرنسية للجماعة الأدبية لبلجيكا عام 1976 وشريك وسام كندا عام 1972 والجائزة الأدبية للحاكم العام عام 1968 وجائزة ميديشي عام 1966 وزمالة جوجنهايم عام 1965 وزمالة الجمعية الملكية في كندا.