قللت منظمة الصحة العالمية من خطورة متحور أوميكرون، مبدية تفاؤلها بفعالية اللقاحات، وأعلنت أن أوروبا أصبحت بؤرة لتفشي الجائحة، ما دفع دولا أوروبية لتشديد قيودها من ازدياد حالات الإصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل حتى الآن على تراجع فعالية اللقاحات في مواجهة المتحور أوميكرون، موضحة أن بعض المؤشرات تظهر أن معظم الإصابات به بسيطة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية "لا حاجة لتطوير لقاحات جديدة بل يكفي إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الموجودة.. لدينا وسائل وأدوات متعددة لمنع انتشار متحور أوميكرون".

وقالت المنظمة أيضا أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا.