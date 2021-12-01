أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مشعل الغربللي أن فترة الانسحاب من المقررات للطلبة المسجلين في الفصل الدراسي الأول 2021/2022 والمحددة طبقا لنص المادة 19 من لائحة نظام المقررات بالستة أسابيع الأولى من بدء الدراسة تنتهي غداً الخميس 2 ديسمبر ولا يسمح لأي طالب بعد هذا التاريخ بالانسحاب من أي مقرر ويصبح ملتزما بدراسة كافة المقررات المسجل فيها.

وأوضح الغربللي أنه أسوة بما يتم في كل فصل دراسي، فإنه على الطالب الذي يرغب في الانسحاب من مقرر ما استخدام نظام التسجيل لسحب المقرر الذي يرغب في الانسحاب منه قبل التاريخ المحدد بشرط ألا ينتج عن الانسحاب من أي مقرر انخفاض العبء الدراسي للطالب عن 12 وحدة دراسية.

ولفت إلى ضرورة قيام الطلبة بمراجعة جداولهم الدراسية للاطلاع على المقررات المسجلين فيها والتأكد من سحب المقررات التي قاموا بالانسحاب منها، وطباعة نسخة من الجدول الدراسي بعد عملية الانسحاب، وفي حال وجود أي مشكلة يمكن للطالب مراجعة عمادة القبول والتسجيل قبل نهاية الدوام الرسمي اليوم الخميس، متمنيا للجميع فصلا دراسيا موفقا.