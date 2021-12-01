عبدالعزيز الفضلي

تعمل وزارة التربية على الانتهاء من انجاز 26 مدرسة جار العمل على انشائها بمنطقة غرب عبدالله مبارك، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان هذه المدارس تشمل جميع المراحل الدراسية وهي قيد الانشاء، مشيرة الى ان بعضها دخل مرحلة التشطيبات النهائية وجار عمل اللازم للانتهاء من انجازها بشكل كامل، مبينة ان الوزارة تعمل حاليا على توفير كل الاحتياجات المطلوبة قبل استلامها، وهناك عدد كبير من تلك المدارس ستكون جاهزة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي 2022- 2023.

وأضافت المصادر ان تعليمات صدرت بضرورة الاستعداد لتجهيز الهيئات التعليمية والإدارية لهذه المدارس وحصر المتعلمين فيها لتوزيع المعلمين والمعلمات، لافتة الى أن المنطقة في ازدياد يومي من ناحية سكن المواطنين فيها، لذلك أصبحت الحاجة ملحة لافتتاح المدارس وتوفير عناء الذهاب الى مدارس المناطق المجاورة.