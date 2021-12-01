تواصل طيران الجزيرة توسعها مع عودة حركة السفر إلى طبيعته، حيث أطلقت مساء اليوم (الأربعاء)، أولى رحلاتها إلى أكبر مدن كازاخستان، ألماتي، إذ يعد هذا الخط الأول الذي يتم تشغيله بين الكويت وكازاخستان ويدعم الطلب المتزايد على الوجهات السياحية الجديدة، وكذلك الفرص التجارية بين البلدين.



وتعليقا على إطلاق الخط الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «تطلق طيران الجزيرة من جديد وجهة فريدة ومميزة لا تتوافر لها خطوط رحلات مباشرة وتمنح المسافرين المزيد من الخيارات والقيمة للاستمتاع بالأنشطة العديدة التي توفرها كازاخستان مع طبيعتها الخلابة وثقافتها الغنية واقتصادها المتقدم».



من جهته، رحب سفير جمهورية كازاخستان لدى الكويت عظمات بيرديباي، بافتتاح هذا الخط المباشر، وشدد على أنه سيساهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين.



وتخدم طيران الجزيرة مدينة ألماتي بواقع رحلتين أسبوعية، حيث تغادر الكويت يومي الأربعاء والأحد، وذلك كما يلي:

٭ رحلة رقم (J9 637) أيام الأربعاء والأحد، تغادر من الكويت السعة 6 مساء، وتصل إلى ألماتي الساعة 12:55 بعد منتصف ليلي اليوم التالي.

٭ رحلة رقم (J9 638) أيام الإثنين والخميس، تغادر من ألماتي الساعة 1:55 صباحا، وتصل إلى الكويت السعة 4:45 صباحا.



وتغطي وكازاخستان مساحة 2.7 مليون كيلومتر مربع، وهي تاسع أكبر منطقة في العالم ووجهة فريدة لمجموعة واسعة من الأنشطة السياحية مثل المغامرات وتجربة الطعام والرياضات بأنواعها وكذلك السياحة البيئية والثقافية. وتعد الدولة أيضا وجهة مثالية للعائلات حيث تتوافر فيها أنشطة ترفيهية ذات طابع خاص تستهدف الأطفال على وجه التحديد. كما توفر كازاخستان فرصا واعدة في القطاعات التجارة والصناعية بفضل اقتصادها القوي القائم على النفط.



على المسافرين الحرص على مراجعة والامتثال بلوائح السفر المحلية الخاصة بحالة التطعيم ضد ڤيروس كوفيد-19 وفحص PCR قبل الحجز.