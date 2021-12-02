يأمل أرسنال، وبعدما نفض غبار الخسارة برباعية أمام ليفربول بفوزه على نيوكاسل 2-0 السبت، في متابعة نغمة الانتصارات في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى مسرح الأحلام في «أولد ترافورد» لمواجهة مان يونايتد ضمن منافسات المرحلة الـ 14 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويدرك رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الذين يحتلون المركز الخامس مع 23 نقطة مرارة الواقع الذي يمر به فريق «الشياطين الحمر» القابع في المركز الثامن مع 18 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر تشلسي، إلا أن ذلك لا يضمن لهم الفوز أمام فريق جريح يريد أن يقوم برد فعل.



يعتبر حارس «المدفعجية» آرون رامسدايل ضمانة الفريق بعدما حافظ على نظافة شباكه للمرة السادسة في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم.



واستعاد أرسنال توازنه بعد بداية سيئة شهدت خسارته مبارياته الثلاث الاولى، فحقق 4 انتصارات في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، منها 4 تواليا قبل السقوط برباعية أمام ليفربول. من ناحيته، منح التعادل أمام تشلسي 1-1 في مباراة بدأها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني، فريق يونايتد جرعة ثقة هو بأمس الحاجة إليها، حيث اكتفى بفوز واحد في مبارياته الثماني الاخيرة في الدوري.



وفي مباراة ثانية، يستقبل توتنهام هوتسبر نظيره برينتفورد في مواجهة يأمل فيها مدرب توتنهام انطونيو كونتي الظفر بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من الأربعة الكبار، حيث يحتل المركز السابع بـ 19 نقطة.



إلى ذلك، فشل نيوكاسل مجددا في تحقيق الفوز في مباراته الرابعة عشرة منذ مطلع الموسم الحالي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله مع ضيفه نوريتش 1-1.



وكان نيوكاسل صاحب المركز الأخير يمني النفس بتحقيق فوزه الاول هذا الموسم على نوريتش صاحب المركز قبل الأخير، لكن مهمته تعقدت مبكرا لأن مدافعه الايرلندي الشمالي شياران كلارك تعرض للطرد بعد مرور 9 دقائق فقط لاعتراضه مهاجم الضيوف الفنلندي الدولي تيمو بوكي، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.



بيد أن أصحاب الارض تخطوا النقص العددي وافتتح لهم المهاجم كالوم ويلسون التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 61، احتسبت له اثر لمسة يد للاسكتلندي بيلي غيلمور داخل المنطقة، لكن نوريتش رد من خلال بوكي الذي رفع رصيده الى 5 أهداف هذا الموسم (79).



ومنذ أن تسلم تدريبه بعد النافذة الدولية، لم يتمكن مدرب نيوكاسل الجديد ادي هاو الذي حل بدلا من ستيف بروس، من تحقيق أي فوز في ثلاث مباريات، فتعادل مع برايتون 3-3 وخسر أمام أرسنال 0-2 قبل ان يتعادل مجددا أمس الأول.



وفي مباراة ثانية، حقق ليدز فوزا متأخرا على ضيفه اللندني كريستال بالاس بهدف وحيد سجله جناحه البرازيلي رافينيا من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. ورفع ليدز رصيده الى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.