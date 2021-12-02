سيتوجب على بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني لكرة القدم، على غرار جميع الأندية البافارية، أن يخوض مبارياته خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير مرة أخرى، بسبب الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي الإقليمي البافاري ماركوس سودر. وبعدما خاض لايبزيغ مباراته السبت الماضي من دون جماهير، ومع إعلان فرايبورغ وشتوتغارت انهما مع الإغلاق، من المرجح أن يتخذ «البوندسليغا» هذه الخطوة ليصبح أول دوري أوروبي من الدوريات الخمس الكبرى يعيد إغلاق الملاعب أمام المتفرجين بسبب تداعيات كورونا.



وقال سودر الذي ناشد السلطات المحلية بحظر دخول الجماهير إلى الملاعب على الصعيد الوطني، إن بافاريا ستتولى زمام المبادرة بغض النظر عن أي شيء، مؤكدا «هناك طرق مختلفة ولكن إذا لم نتخذ قرارا خوض المباريات خلف أبواب موصدة على الصعيد الفيدرالي، فإن بافاريا ستفعل ذلك بمفردها»، مضيفا عقب اجتماع للحكومة وقادة الأقاليم، يتفق الجميع على أنه يجب القيام بشيء ما في كرة القدم، في إشارة إلى الانتقادات الواسعة التي طالت اقامة ديربي الراين بين كولن وبوروسيا مونشنغلادباخ (4-1) السبت بحضور 50 ألف متفرج. وفشل المجتمعون أمس الأول في الاتفاق على قرار إقفال الملاعب بوجه الجماهير، على أن يتخذوا قرارهم النهائي اليوم. وتتمتع كل ولاية في ألمانيا بالحكم الذاتي وبشأن اتخاذ قرارات وتدابير لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، حيث يمكن لبعض الأندية اللعب أمام مدرجات بقدرة استيعابية 100%، أو ممتلئة جزئيا، بينما يلعب البعض الآخر خلف أبواب موصدة.