سيخضع لاعب وسط برشلونة الإسباني الدولي سيرجي روبرتو لعملية جراحية في فخذه في الأيام المقبلة، كما أعلن النادي الكاتالوني أمس. وأشار النادي إلى أن العملية الجراحية ستجرى في توركو (فنلندا) بإدارة الطبيب لاسي ليمباينن وإشراف الجهاز الطبي في برشلونة. وبحسب وسائل الإعلام الكاتالونية، فإن اللاعب قد يغيب عن الملاعب لفترة أربعة أشهر، في حين اشار النادي الى انه سيصدر بيانا طبيا إثر خضوع اللاعب للعملية الجراحية.



وخاض سيرجي روبرتو، أحد أربعة نواب لقائد برشلونة، 12 مباراة هذا الموسم (9 في الدوري المحلي و3 في دوري الأبطال) وسجل هدفين. وكان سيرجي روبرتو يخضع لعلاج من أجل التعافي من تمدد عضلي في فخذه الأيمن تعرض له أواخر أكتوبر 2021، وعاود التدريبات الجماعية أخيرا، لكنه كان ضحية الاصابة مجددا. وغاب سيرجي روبرتو عن 37 مباراة الموسم الماضي أيضا بسبب اصابات متكررة وغاب اسبوعين قبل انطلاق الموسم الحالي لإصابة في اضلاعه.