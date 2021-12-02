شريف حمدي



حققت بورصة الكويت مكاسب كبيرة امس على مستوى القيمة السوقية، بلغت 820 مليون دينار بنسبة ارتفاع 2% بإغلاق الجلسة والقيمة السوقية عند 40.746 مليار دينار ارتفاعا من 39.92 مليار دينار أول من امس، وبذلك تكون القيمة السوقية قد استعادت مستوى 40 مليار دينار بعد ان فقدته جراء الانخفاضات الحادة للسوق في إطار تراجع الأسواق العالمية بسبب المخاوف من انتشار واسع للمتحور الجديد من كورونا.



وجاءت هذه القفزة في القيمة السوقية على وقع استهداف المتعاملين بالسوق عدد من الأسهم القيادية المدرجة بالسوق الأول، وذلك في أعقاب مراجعة MSCI لأوزان بورصة الكويت اول من أمس ودخول سيولة اجنبية بالسوق في مزاد الإغلاق.



واستهل السوق تعاملات امس على تراجع استكمالا للجلسة السابقة، إلا ان الزخم الشرائي عاد للسوق بعد مرور ساعة تقريبا من التداول، واستمر حتى نهاية التعاملات، رغم بعض عمليات البيع التي أدت إلى تذبذب المؤشرات.



وعلى مستوى السيولة، شهدت تراجعا بنسبة 41% بمحصلة أمس 71.7 مليون دينار تراجعا من 122.7 مليون دينار في جلسة أول من امس التي شهدت دخول المؤسسات الاجنبية التابعة لـ MSCI، وكان لافتا ان السيولة متمركزة حول الأسهم القيادية في مقدمتها أهلي متحد وجي اف اتش وبيتك والوطني واجيليتي التي استحوذت على 40.7 مليون دينار تمثل 57% من اجمالي السيولة، وحظي سهم اهلي متحد بـ 11.6 مليون دينار من السيولة تشكل 16.2% من الاجمالي وارتفع السهم بنسبة 8%.



وفي إطار عودة التوازن لسوق الأسهم الكويتي، ارتفعت بنهاية جلسة امس اسهم 97 شركة تشكل 58% من الأسهم المتداولة، فيما تراجعت قيمة 37 سهما، واستقرت قيمة 9 اسهم، ولم يجر التداول على أسهم 24 شركة.



وتم تداول 387 مليون سهم انخفاضا من 423 مليون سهم بنسبة ارتفاع 8.5%، وكان السهم الاكثر تداولا جي اف اتش بـ 124.7 مليون سهم، وارتفع بنسبة 10.8%.



ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات تصدرها «الخدمات المالية» بـ 2.4%، بينما تراجع قطاعا الطاقة والتأمين بنسبة 0.98% للأول و0.31% للثاني، فيما استقر قطاعا السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا.



وأنهت الجلسة تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.4% بإضافة 175 نقطة ليصل إلى 7520 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.06% بمكاسب 60 نقطة ليصل إلى 5779 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.05% بمكاسب 139 نقطة ليصل إلى 6929 نقطة.



خليجيا، حققت بورصات الخليج مكاسب شبه جماعية امس، بلغت 28.9 مليار دولار، تصدرها السوق السعودي بـ 23.6 مليار دولار، تلاه سوق الكويت بـ 2.7 مليار دولار، ثم سوق قطر بـ 2.3 مليار دولار، وسوق البحرين بـ 302 مليون دولار، وسوق مسقط بـ 34 مليون دولار، فيما لم تشهد اسواق دبي وابوظبي مكاسب او خسائر.



ونجحت اسواق المنطقة في تحقيق ارتفاعات لمؤشراتها بنهاية جلسة امس، وكانت بورصة الكويت الأعلى مكاسب بنسبة 2.4%، تلاه سوق قطر بـ 1.5%، والبحرين بـ 1.1%، وابوظبي بـ 0.8%، والسعودي بـ 0.8%، ودبي بـ 0.4%، ثم سوق مسقط بـ 0.2%.