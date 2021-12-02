بهدف توفير منتجات مبتكرة وعالية الجودة، أعلنت شركة HONOR عن إطلاق سلسلة HONOR 50: HONOR 50 وHONOR 50 Lite بالشراكة مع شركات شبكات الهواتف المحمولة الرئيسيين زين وأوريدو وSTC في الكويت.

ويعد طراز HONOR 50 المتميز أول هاتف ذكي لمدونات الڤيديو من الشركة والذي يتميز بمنصة Qualcomm›s Snapdragon TM778G للهواتف المحمولة، ويأتي مزودا بستة أوضاع تصوير ڤيديو متعددة مع مجموعات تسمح لصانعي المحتوى بالتصوير من الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت، مما يجعل تجربة تدوين الڤيديو ممتعة ومثيرة ومليئة بالتفاعل، كما يوفر HONOR 50 Lite للمستخدمين سرعات شحن فائقة مع أداء قوي شامل وبسعر مناسب، ويأتي كلا الطرازين مزودا بخدمات غوغل للهاتف المحمول (GMS) وتقنية HONOR SuperCharge بقوة 66 واط وبطارية مذهلة تبلغ 4300 ملي أمبير في الساعة. ابتداء من اليوم، سيتوافر (8GB+256GB) HONOR 50 بسعر 199 دينارا كويتيا وHONOR 50 Lite (8GB + 125GB) بسعر 84.9 دينارا.

وقد تم اطلاق السلسلة الجديدة من HONOR مؤخرا من خلال حدث خاص بالعلامة التجارية تم تنظيمه لوكلاء التجزئة في قاعة نسيمة في فندق ومنتجع النخيل في الكويت.

وبهذه المناسبة، قال ليون منغ، المدير الاقليمي لشركة HONOR الكويت: استمرارا لإرث سلسلة HONOR في دمج الجمال والمظهر بالتكنولوجيا، يتميز هاتف HONOR 50 وHONOR 50 Lite الجديد بمجموعة من الابتكارات الرائعة والتي تنعكس في الكاميرا والتصميم والأداء، من خلال التعاون مع شركائنا العالميين الرائدين في الصناعة. ومع إطلاق HONOR 50 تسعى العلامة التجارية الى تغيير سوق الهواتف المحمولة والمضي قدما في هدفها الاستراتيجي لتصبح علامة تجارية تكنولوجية رائدة من خلال التركيز على تقديم التكنولوجيا المتطورة والميزات المتقدمة لمنتجاتها وخلق عالم ذكي للجميع.

ومع النمو السريع لمقاطع الڤيديو القصيرة، يميل الشباب بشكل متزايد الى مدونات الڤيديو لتسجيل ومشاركة لحظاتهم اليومية مع العالم. يرتقي HONOR 50 بتجربة تصوير مدونة ڤيديو لمرة واحدة الى مستوى مذهل وغير مسبوق، مزود بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل بزاوية عرض 90 درجة، يمكن للمستخدمين التقاط صور سليفي ومقاطع ڤيديو مثالية، مع المزيد من الأشخاص والمشاهد التي يمكن التقاطها داخل الاطار.