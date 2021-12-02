تعاون بنك الخليج مع يوروموني للتعليم، ليتيح لموظفيه الوصول إلى برامج تعليمية رائدة في القطاع، تغطي موضوعات مختلفة في مجالات الصيرفة والتمويل. على مدى السنوات الخمس الماضية، قدمت يوروموني برامج تدريبية لأكبر 10 بنوك في العالم، ووصلت إلى أكثر من 25000 موظف، في أكثر من 80 دولة. وسيشجع توفر منصة يوروموني للتعليم موظفي بنك الخليج على المبادرة في الحصول على التدريب، من خلال منصة تعليمية مالية إلكترونية، سهلة الاستخدام، تشجع على التعلم الذاتي وتوفر التعليم عند الطلب والذي يمكن الوصول إليه في أي وقت وفي أي مكان. وحول هذه المبادرة، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: إن قدرة المؤسسة على التعلم المستمر والتطور السريع هي ميزتها التنافسية الأكبر. في بنك الخليج، نفخر بأن نكون من أوائل البنوك الرائدة التي تستثمر في رأس المال البشري لتعزيز الكفاءات الفنية والمالية على حد سواء. لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، من الضروري الاستثمار في موظفينا وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى أحدث الخبرات.