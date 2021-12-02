الدوحة- فريد عبدالباقي



سحق منتخب المغرب منتخب فلسطين (المكافح) برباعية نظيفة في لقاء من طرف واحد، سجلها محمد النهيري (31) وعبدالإله الحافيظي (56 و63) وبدر بانون (٨٦)، وبهذه النتيجة نال منتخب المغرب 3 نقاط.



وقد سيطر «اسود الأطلس» على الشوط الأول، وكانت له أفضيلة بفضل تألق لاعب الزمالك أشرف بن شرقي الذي أهدر العديد من الفرص أبرزها بالدقيقة السادسة، عندما انفرد بحارس فلسطين عمرو قدورة، حيث حاول مراوغته، ولكن لم يستطع السيطرة على الكرة لتمر بسلام على منتخب الفدائي، واستمر الضغط المغربي حتى باغت النهيري، حارس «الفدائي» بتسديدة صاروخية.



ونزل لاعبو المغرب الشوط الثاني برغبة قوية في تعزيز تقدمهم، اذ أشرك المدرب الحسين عموته وليد أزارو لزيادة الفاعلية الهجومية، وفي الدقيقة 56 أرسل محمد الشيبي عرضية من الناحية اليمنى وجدت في طريقها الحافيظي الذي أودعها داخل الشباك، وعاد اللاعب مجددا بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده بالدقيقة 63 عندما سدد كرة قوية زاحفة تسكن الزاوية اليسرى لحارس فلسطين.



وقد ألغى حكم المباراة هدفا لوليد أزارو بالدقيقة (70)، بداعي التسلل بعد رجوع حكم المباراة إلى تقنية «VAR»، وبعدها حافظ المنتخب المغربي على تقدمه حتى نهاية المباراة.



وسجل بدر بانون الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة (٨٦).