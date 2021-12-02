استهل منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر، بالفوز على منتخب لبنان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما امس على ستاد «الثمامة»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة. وسجل هدف مصر واللقاء الوحيد، اللاعب محمد مجدي «أفشة» من ضربة جزاء في الدقيقة 71.



ومنح الفوز منتخب مصر أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة ليحتل المركز الثاني في المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر المتصدر، فيما احتل المنتخبان اللبناني والسوداني المركزين الثالث والرابع دون نقاط.



وسيطر منتخب مصر على مجريات اللعب تماما طوال اللقاء، ولكن افتقد لاعبوه اللمسة الأخيرة من أجل تسجيل الأهداف.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما أهدر الفراعنة العديد من الفرص أبرزها كانت عن طريق محمد شريف (42) بضربة رأسية مرت أعلى العارضة، فيما نجح الدفاع اللبناني وحارس مرماه مصطفى مطر في التصدي لكل الهجمات المصرية خلال الشوط الذي شهد تعرض حمدي فتحي لإصابة قوية في الرأس منعته من استكمال المباراة، ليشارك بدلا منه مهند لاشين.



وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة المصرية ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى اللبناني، وفي الدقيقة 71، سجل محمد مجدي «أفشة» هدف مصر الوحيد من ضربة جزاء، كان قد حصل عليها أحمد فتوح بعدما تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء.