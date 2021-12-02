وجه المنتخب الجزائري تحذيرا شديد اللهجة إلى منافسيه في البطولة بدك شباك نظيره السوداني برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وبالتالي، استهل منتخب «محاربي الصحراء» مشاركته الثالثة في البطولة على أحسن وجه، بعد عامي 1988 في الأردن و1998 في قطر أيضا.



وبكر الجزائريون بافتتاح التسجيل بالدقيقة 11، عندما تسلم بونجاح تمريرة بينية من وسط الملعب اخترقت الدفاع ووصلته، لينفرد بالحارس السوداني علي أبوعشرين ويتخطاه ويهز الشباك. ونجح قائد الريان القطري ياسين إبراهيمي في تسجيل الهدف الثاني (37). وأحرز الجزائريون ثالث الأهداف عندما وصلت كرة من ركنية فشل الدفاع في تشتيتها إلى بن العمري الذي حول برأسية منخفضة في المرمى (43).



ومع انطلاقة الشوط الثاني، جاء الهدف الرابع عندما أخطأ المدافع السوداني محمد أرنق بترويض الكرة على مشارف منطقة الجزاء، ليخطفها سوداني ويسكنها في المرمى الخالي مع تقدم الحارس (46)، كما سجل بونجاح هدفا خامسا بالدقيقة 51، غير أن حكم المباراة عاد وألغاه بعد احتسابه، لوجود تسلل أكدته تقنية حكم الفيديو المساعد.



ولاحت فرصة تقليص الفارق للسودانيين في الدقيقة 70، عندما منحهم حكم المباراة ركلة جزاء إثر اللجوء إلى «VAR»، لكن الحارس وقائد الفريق المخضرم رايس مبولحي تألق في التصدي لتسديدة محمد عبدالرحمن.