أشاد المدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز بأداء فريقه بعد الفوز على المنتخب البحريني، مشيرا الى أن الفوز كان مهما للفريق حيث وضعه على صدارة المجموعة.



وقال سانشيز إن المواجهة كانت قاسية وصعبة أمام منتخب لعب بقوة، لاسيما ان الفريقين يعرفان بعضهما جيدا، مضيفا:«واجهنا مشاكل في الشوط الأول بالضغط علينا، إلا أننا غيرنا في استراتيجية اللعب بالشوط الثاني، واعتمدنا على السرعة، ونتمنى أن يكون الوقت كافيا لنستعيد العافية قبل المباراة الثانية أمام سلطنة عمان غدا الجمعة».



من جانبه، أعرب مدرب البحرين هيليو سوزا عن شعوره بالحزن بعد الخسارة، مشيرا الى أن فريقه قدم مستوى جيدا بالشوط الأول، وسيطر خلاله على مجريات اللعب في معظم الأوقات، مضيفا: «لعبنا ضد فريق قوي خاض تجارب رائعة ببطولات متعددة ونحن علينا أن نحسن من وضعنا».



وبسؤاله عن تأثير الخسارة على الفريق، قال: الخسارة لن تؤثر بشكل كبير خاصة بعد تعادل العراق مع عمان، فالوضع مازال في يدنا، وعلينا الفوز في المباراة المقبلة من أجل تعزيز حظوظنا، وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز بالمباراة.