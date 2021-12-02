خطف مدرب منتخب العراق المونتينيغري جيليكو بتروفيتش الأضواء في الجولة الأولى، عندما اقتحم أرضية الملعب ليمنع لاعبه أيمن حسين من إعادة تسديد ركلة الجزاء التي أهدرها، واعتذر لاحقا للاعب في غرف الملابس.



وفيما كان العراق متأخرا أمام عمان بهدف صلاح اليحيائي من ركلة جزاء أيضا (78)، حصل «أسود الرافدين» على ركلة جزاء في الوقت القاتل، اذ انبرى لها أيمن حسين بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لكنه أهدرها. وفيما كان يستعد لتنفيذها مجددا بعد طلب الحكم إعادتها كون الحارس العماني تحرك مبكرا على خط المرمى، اقتحم بتروفيتش الملعب في مشهد غريب، طالبا من الشاب حسن عبد الكريم تنفيذها الذي نجح في التسجيل مانحا نقطة التعادل للعراق الذي كان يكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 بعد طرد ياسر قاسم.



وفي غرف الملابس بعد المباراة، ظهر بتروفيتش الذي حل قبل أيام بدلا من الهولندي ديك أدفوكات المستقيل من منصبه لسوء النتائج في تصفيات مونديال 2022، وهو يعتذر من حسين، وقال بالانجليزية وهو يقف إلى جانب مترجم نقل حديثه بالعربية إلى اللاعبين: «ارتكبت خطأ كبيرا. اعتذرت أمام وسائل الإعلام من أيمن. اشعر بالأسف تجاه اللاعب. من الصعب شرح مدى صعوبة الأمر لو أضاع ركلة الجزاء مرة ثانية».