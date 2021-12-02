شارك ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في الافتتاح الرسمي للبطولة أمس الأول، وذلك تلبية لدعوة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر. وقد نقل الشيخ حمد خلال حضوره حفل الافتتاح تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد.

وأشاد الشيخ حمد جابر العلي بما حققته قطر من تقدم وتطور جعل منها محطا للأنظار ومضربا للأمثال، في كيفية القيادة والعمل على تحقيق مفهوم النهضة الشاملة، والتي نشهد اليوم آثارها من إنجازات تعكس عمق الرؤية وحنكة التخطيط، والسعي إلى تحقيق الأهداف المنشودة وجني ثمار النجاح بسواعد أبناء الشعب القطري الذين أبهروا العالم بعلو همتهم وتميز قدراتهم، وها هم اليوم أشقاؤهم من الرياضيين من شباب الوطن العربي يشاركونهم فرحة هذا التجمع الرياضي ويبادلونهم أصدق مشاعر المودة والإخاء.

كما أبدى العلي سعادته بما شاهده من منشآت رياضية حديثة ومتطورة واستعدادات فنية وإدارية كبيرة، والتي تأتي استعدادا لاستضافة قطر للحدث الرياضي الدولي الأهم وهو «كأس العالم 2022»، مؤكدا أن هذه الاستضافة تعد إنجازا مهما يسجل لدول المنطقة كافة، ويسهم في تحقيق النهضة والتطور والارتقاء للحركة الرياضية العربية.

من جانبه، عبر رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، عن إعجابه الشديد بستاد البيت المونديالي.

وبين أن الكويت وحكومة وشعبا وجميع الرياضيين تحت خدمة قطر في المشاركة بتنظيم مونديال قطر.