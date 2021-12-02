الدوحة - فريد عبدالباقي



٭ «المواهب العربية» تحت المجهر: تشهد بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة تواجد عدد كبير من وكلاء اللاعبين، من أجل متابعة مباريات البطولة التي تضم مواهب كروية كبيرة قادرة على الاحتراف في أفضل الأندية العالمية، ويأتي على رأسهم المهاجم الجزائري لنادي السد القطري بغداد بونجاح، وصانع ألعاب منتخب قطر أكرم عفيف، والثنائي التونسي سيف الدين الجزيري، وفرجاني ساسي، والمغربي أشرف بن شرقي، بالإضافة إلى نجوم منتخب مصر أحمد سيد «زيزو»، ومحمد شريف، والحارس محمد الشناوي.



٭ أصداء كبيرة لحفل الافتتاح: مازال أصداء حفل افتتاح بطولة كأس العرب وتدشين ستاد البيت المونديالي، المشيد بطراز الخيمة العربية، مستمرة بعد الانبهار الذي صنعته اللجنة المنظمة للبطولة، حيث تضمن حفل الافتتاح عروضا موسيقية وفنية، إضافة إلى فقرة فنية تستعرض تاريخ المنطقة العربية وتروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم، عبر شخصية «جحا» المتواجدة في التراث الشعبي في كثير من الثقافات القديمة. كما شهد الحفل فقرة فنية تمزج بين السلام الوطني رمز العزة والكرامة، في مختلف الدول العربية في أغنية تفاعل معها جميع الحاضرين في المدرجات من مختلف الجنسيات الغربية.



٭ ثاني إصابة للاعب بكورونا: خرج الظهير الأيمن لمنتخب تونس حمزة المثلوثي من معسكر منتخب بلاده، وذلك بعد تأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال مشاركته مع منتخب تونس في لقاء موريتانيا والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة 5-1، وهذه الحالة الثانية التي تتعرض لإصابة بفيروس كورونا، حيث غادر أنس العوضات لاعب منتخب الأردن معسكر منتخب بلاده بسبب إصابته بفيروس كورونا، في حين طلب الاتحاد الأردني لكرة القدم استدعاء محمد أبوزريق بديلا له للمشاركة في كأس العرب.



٭ أجواء رائعة في قطر: أشادت أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» السنغالية فاطمة سامورا بالأجواء في ستاد البيت والتي كانت مذهلة في افتتاح كأس العرب، مضيفة: «الأجواء في قطر كانت مذهلة وفاتنة، شاهدنا ألعابا نارية وقطعا موسيقية متعددة، وعرض افتتاح رائعا احتفاء بالتاريخ الغني للمنطقة العربية، كما تتيح البطولة للفرق والمشجعين الفرصة لتجربة روح قطر والملاعب الرائعة التي سوف تستضيف مونديال 2022.