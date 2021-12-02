أعلنت الإمارات اليوم عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد لڤيروس كورونا الجديد (أوميكرون) لسيدة افريقية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان صحافي ان السيدة قادمة من دولة افريقية مرورا بدولة عربية وحاصلة على جرعتي لقاح كورونا (كوفيد -19) حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

واضافت الوزارة انه تم عزل المصابة ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أي أعراض، كما تم عزل المخالطين لها واتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة، مؤكدة جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف التحورات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتقصي وإجراءات الفحوصات اللازمة.

وشددت الوزارة على أهمية أخذ اللقاح والحصول أيضا على الجرعة الداعمة حيث تسهم التطعيمات في رفع المناعة والوقاية من الأعراض الشديدة والوفيات خاصة في ظل المتحورات.