طالبت الولايات المتحدة روسيا بسحب قواتها بعيدا عن الحدود الأوكرانية، محذرة من أن أي غزو روسي سيؤدي إلى فرض عقوبات على موسكو أشد من أي عقوبات سابقة.



وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: لا نعرف ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الغزو. لكنه تحدث عن «أدلة» تثبت أن روسيا تعتزم القيام بـ«أفعال عدائية كبيرة ضد أوكرانيا».



واتهم موسكو بحشد «عشرات آلاف (من عناصر) القوات القتالية الإضافية» قرب الحدود.



وأضاف «في حال اختارت روسيا طريق المواجهة، وعندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، فقد أوضحنا أننا سنرد بحزم، بما يشمل حزمة من الإجراءات الاقتصادية ذات الأثر الكبير والتي عزفنا عن اتخاذها في الماضي».



وكان بلينكن يتحدث في ريجا عاصمة لاتفيا بعد التشاور مع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو» وأوكرانيا بشأن كيفية الرد على ما تصفه كييف بحشد روسي يزيد قوامه على 90 ألف جندي قرب حدودها.



ورفض بلينكن توضيح العقوبات التي قد تواجهها روسيا وشجع موسكو وكييف على العودة إلى طريق الديبلوماسية وإحياء خطة للسلام في شرق أوكرانيا تعود إلى عام 2014.



في المقابل، قال بوتين أمس إن موسكو تريد مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة وحلفائها للحصول على ضمانات قانونية من شأنها منع أي تحركات أخرى لحلف «الناتو» باتجاه الشرق أو نشر أي أنظمة أسلحة بالقرب من الأراضي الروسية.



وكانت أوكرانيا قد حثت الحلف على الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وتعزيز التعاون العسكري معها بعد مشاركتها مع الحلف الغربي في محادثات بشأن كيفية ردع روسيا عن شن هجوم جديد.



وأصبحت أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة التي تطمح الآن في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، نقطة اشتعال محتملة بين روسيا والغرب بعد توتر العلاقات ووصولها إلى أدنى مستوى خلال العقود الثلاثة منذ انتهاء الحرب الباردة.



وقال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا للصحافيين لدى وصوله للمشاركة في محادثات ريجا «سندعو الحلفاء للانضمام إلى أوكرانيا في وضع حزمة إجراءات للردع».



وفي ختام المحادثات، قال كوليبا على تويتر «ناقشنا إجراءات ملموسة لردع سياسة روسيا العدوانية المستمرة. حزمة ردع شاملة ستثني موسكو عن اتخاذ خطوات خاطئة».



وتابع أنه سيتعين على الحلف في إطار هذه الحزمة أن يعد عقوبات اقتصادية على روسيا في حال «قررت اختيار السيناريو الأسوأ» مضيفا أنه يتعين على الحلف أيضا تعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع أوكرانيا.



ومضى يقول إن روسيا ليس لها الحق في منع كييف من توثيق علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي وان أي ضمانات أمنية قد تطلبها موسكو من الغرب ستكون غير مشروعة.



بدوره، قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود للصحافيين فور وصوله لحضور جلسة حلف الأطلسي إن أي عملية عسكرية تنتهك سيادة أوكرانيا ستقابل «بعواقب وخيمة» وإن الدنمارك مستعدة للمشاركة في عقوبات «قاسية».



وكان حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وجها تحذيرات شديدة اللهجة لروسيا بأنها ستدفع ثمنا باهظا عن أي عدوان عسكري جديد ضد أوكرانيا.



وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ بعد اليوم الأول من المحادثات بين الحلفاء في ريجا «أي عدوان روسي في المستقبل ضد أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ وعواقب سياسية واقتصادية وخيمة على روسيا».



ورفض ستولتنبرغ الاتهامات الموجهة للحلف بأنه يستفز روسيا بتدريباته العسكرية في البحر الأسود، واتهم روسيا بدوره باستخدام التدريبات العسكرية ستارا لمهاجمة البلدان المجاورة.



وقال في مؤتمر رويترز نكست، «مشكلة روسيا هي أنهم لا يتسمون بالشفافية ويطلقون تصريحات عدائية للغاية ويملكون سجلا يظهر أنهم استخدموا التدريبات العسكرية من قبل غطاء لأعمال عدوانية ضد جيرانهم».