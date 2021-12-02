تعاون بنك الخليج مع يوروموني للتعليم، ليتيح لموظفيه الوصول إلى برامج تعليمية رائدة في القطاع، تغطي موضوعات مختلفة في مجالات الصيرفة والتمويل. على مدى السنوات الخمس الماضية، قدمت يوروموني برامج تدريبية لأكبر 10 بنوك في العالم، ووصلت إلى أكثر من 25.000 موظف، في أكثر من 80 دولة. وسيشجع توفر منصة يوروموني للتعليم موظفي بنك الخليج على المبادرة في الحصول على التدريب، من خلال منصة تعليمية مالية إلكترونية، سهلة الاستخدام، تشجع على التعلم الذاتي وتوفر التعليم عند الطلب والذي يمكن الوصول إليه في أي وقت وفي أي مكان.



وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية بنك الخليج لعام 2025 التي تهدف إلى تقديم خدمة مصرفية غير مسبوقة للعملاء، مدعومة بالتحول الرقمي الذي بدأ من داخل البنك، بمختلف إداراته وأقسامه. وتوفير هذه المنصة التعليمية لموظفين بنك الخليج يضاف إلى سلسلة مبادرات البنك لتطوير رأس المال البشري، والتأكد من بقاء الموظفين على اطلاع دائم بأبرز تطورات القطاع الرقمي، وأحدث اتجاهات التكنولوجيا المالية.



وحول هذه المبادرة، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: «إن قدرة المؤسسة على التعلم المستمر والتطور السريع هي ميزتها التنافسية الأكبر. في بنك الخليج نفخر بأن نكون من أوائل البنوك الرائدة التي تستثمر في رأس المال البشري لتعزيز الكفاءات الفنية والمالية على حد سواء. ولتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، من الضروري الاستثمار في موظفينا وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى أحدث الخبرات التي ستزودهم بالمهارات اللازمة للازدهار في العالم الرقمي في وقتنا الحالي».



وأضافت: «نفخر بريادتنا هذا النهج الجديد للتعلم في عالم الشركات، وتقديمنا للموظفين فرص التعلم بشكل استباقي، في الموضوعات التي ستوسع نطاق معرفتهم الحالية في القطاع، مع ضمان بقائهم على اطلاع حول التقنيات الجديدة. واكتساب المهارات هو عملية تستمر مدى الحياة لجميع موظفي بنك الخليج، ويسعدنا أن نبني ثقافة تعليمية في البنك تشجع على نقل المعرفة من خلال منصات رقمية بسيطة يسهل الوصول إليها».



تطور يوروموني تجارب تعليمية مخصصة تمزج بين أحدث تكنولوجيا التعليم والمجالات التقنية المالية، بطريقة تدفع الأداء وتلهم ثقافة التعلم المستمر. بصفتها أول منصة تعليمية عبر الفيديو عند الطلب في العالم، ستزود يوروموني للتعليم موظفي بنك الخليج بمنصة تعليمية شاملة وعالية الجودة، تغطي جميع مجالات الأعمال المصرفية والتمويل، بدءا من المفاهيم الأساسية إلى النظريات المتقدمة، عبر محتوى مرئي جذاب. وتغطي المنصة ثماني فئات: الخدمات المصرفية، والابتكار والتكنولوجيا، والاستدامة، وإدارة الاستثمار، والأسس الفنية، والامتثال لقواعد العمل، والكفاءة والثقافة، والأسواق الكلية.



ومع توجه القطاع المصرفي نحو حقبة جديدة من التحول الرقمي، أظهر بنك الخليج ديناميكية مؤكدة في الاستجابة السريعة لمتطلبات اليوم. وتهدف أحدث الاستراتيجيات الرقمية لبنك الخليج لتحويل البنك إلى بنك رقمي متكامل يلبي تطلعات الأجيال القادمة.



وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. ويشرك البنك موظفيه بالعمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة. ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام. ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.