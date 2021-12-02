قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن تأثر البلاد بتقدم مرتفع جوي من جهة الغرب اعتبارا من ظهر اليوم الخميس، الساحلية حتى الغد وتعتدل صباح بعد غد.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس اليوم معتدل وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة أمطار خفيفة متفرقة.

وذكر القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وأفاد بأن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يشهد انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد قال القراوي إنه يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.