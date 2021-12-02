عبد الهادي العجمي

قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، إن البلاد لم تُسجل ولم ترصد أي حالة بالمتحور أوميكرون، وذلك خلال حضوره الرماية الحية في منطقة الأديرع.

وطمأن الخالد الجميع مشيرا إلى أن الوضع الصحي في الكويت ممتاز .. ونتابع ما تم رصده في ⁧‫دول مجلس التعاون الخليجي.

رافق سمو رئيس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الداخلية وووزير الخارجية وبحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد الصباح و نائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر و آمر القوة البرية اللواء الركن محمد الظفيري وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين.