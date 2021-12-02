تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة قال في مقدمته لقد فقدت دولة الكويت أحد الأطباء الذين أفنوا جل عمرهم في خدمة الكويت، وهي الدكتورة جميلة محمد خالد الفرج (رحمها الله).

وتفانت الفقيدة الكريمة في عملها وتطوير المجال الصحي من خلال رحلتها العلمية والعملية، حيث شغلت المرحومة بإذن الله تعالى منصب مدير إدارة مركز شيخة الإبراهيم الصحي منذ افتتاحه عام ٢٠٠٨ ويضم مختبرات وعيادات أسنان وسكري وأقساماً للتغذية وتقييم الطفل وغيرها.

كما كان للراحلة الفاضلة أدوار بطولية أثناء الاحتلال العراقي للكويت، حيث قامت بإيواء وعلاج أبطال المقاومة الكويتية المصابين، والمرابطين الهاربين من ملاحقة قوات الاحتلال الغاشم في ١٩٩٠.



ونص الاقتراح برغبة على ما يلي:



إطلاق اسم (الدكتورة جميلة محمد خالد الفرج)، على إحدى المؤسسات الصحية بدولة الكويت.