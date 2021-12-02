وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاء في مقدمة السؤال: تكبدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات خسائر مالية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 147,982,000 دينار كويتي نظير الاستعانة والتعاقد مع أحد العاملين بالقطاع الخاص وتكليفه بأعمال مدير الإدارة القانونية.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1 - تزويدي باللوائح والنظم والتعميمات والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمبررات التي حددت فيها إجراءات الاستعانة والتعاقد.

2 - تزويدي بأسباب استمرار الاستعانة بالمذكور بعد صدور لائحة شؤون التوظف بالمخالفة للمادة (26) من اللائحة.

3- تزويدي بأسباب تكليف المذكور بالقيام بأعمال مدير الإدارة القانونية وصرف المخصصات المقررة للدرجة العاشرة على الرغم من كونه لا يعد موظفا في الهيئة وفقا المادة (26) من اللائحة.

4- تزويدي بأسباب تكليف المذكور بالعمل في لجنة المراجعة والتدقيق وصرف مكافآت مالية بلغ ما أمكن حصره منها 6,800.000 دينار كويتي.

5- تزويدي بأسباب تكليف الموظف المذكور بمهام رسمية لجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، مع افادتنا بتقرير اعمال كل مهمة رسمية.

6- الضوابط والشروط التي استندت عليها الهيئة بتعيين المذكور على عقد كويتي لشغل وظيفة ذات طابع خاص بالمخالفة للمادة (26) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

7- تزويدي بأسباب عدم قيام الهيئة بتسجيل الموظف المذكور لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمخالفة للمادة (94) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61)) لسنة 1976 وتعديلاته.

8- اشارة الى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من أخطاء شابت عملية الاستعانة أو التعيين أو تكليف المذكور، هل قام الموظف بسداد المبالغ المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بكافة المستندات الدالة على ذلك وما هو الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بعد السداد؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالسند القانوني لعدم استرجاع تلك المبالغ وما هو دور الهيئة في استرجاع تلك المبالغ؟

و- هل أصدرت الهيئة قرار بتكليف موظف آخر حاص على شهادة في الهندسة للقيام بأعمال الإدارة القانونية في عام 2021؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بكافة المستندات والقرارات ذات الصلة، مع بيان كافة الإجراءات التي قامت بها الهيئة لاختيار مدير الإدارة القانونية والمؤهلات العلمية المطلوبة للاختيار لهذا المنصب.