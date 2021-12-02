قال أحد مستشاري حكومة إقليم خاوتينج، بؤرة تفشي فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، إنه على الرغم من أن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل أسرع من السلالات السابقة في الإقليم، فمن المرجح أن يكون تأثيره ضعيفا نتيجة الإصابات السابقة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن المستشار بروس ميلادو قال اليوم الخميس، إنه من المرجح أن يبلغ عدد الحالات النشطة في الإقليم ذروته في الأسابيع المقبلة ليصل إلى نحو 40 ألف حالة، مقابل أكثر من 100 ألف خلال الموجة الثالثة في منتصف هذا العام.

ويستخدم ميلادو، وهو أستاذ في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج، أسلوب النمذجة لتوقع مسار العدوى.

وقال إن حالات كورونا التي تحتاج للعلاج في المستشفيات من المرجح أن تصل في ذروتها إلى نحو 4 آلاف حالة مقارنة بـ9500 حالة في الموجة الثالثة.

وأعلن إقليم خاوتينج تطعيم 33% من البالغين من تعداد سكانه البالغ عددهم 15 مليون نسمة ضد فيروس كورونا.