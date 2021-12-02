وافقت الجهات التنظيمية البريطانية على عقار، يقول مصنعوه أنه يعمل ضد متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطاينة أن عقار ستوروفيماب، الذي انتجته شركة جلاسكو سميث كلاين ، يخفض نسبة دخول المستشفى والوفيات بنسبة 79% بين الفئات المعرضة للخطر.

وكانت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قد وافقت على استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لمن يعانون من أعراض من خفيفة إلى متوسطة لفيروس كورونا، الذين يواجهون خطورة كبيرة في تفاقم حالتهم.

وتأتي هذه الانباء في الوقت الذي قالت فيه شركتا جلاسكو سميث كلاين وفير بيونتك تكنولوجي إن بيانات التجارب قبل السريرية أظهرت أن العقار فعال في مواجهة طفرات المتحور الجديد أوميكرون.

وقد طلبت الحكومة البريطانية الحصول على نحو 100 ألف جرعة من اللقاح.

وقال جورج سكانجوس، المدير التنفيذي لشركة فير " أعددنا عقار سوتروفيماب ونحن نأخذ في الاعتبار طفرات الفيروس".

وأضاف" من خلال استهداف منطقة محفوظة بعناية من بروتين سبايك الذي من غير المرجح أن يتحور، نأمل في مواجهة الفيروس الحالي ومتحوراته المستقبلية، التي نتوقع أن حدوثها سيكون حتميا".