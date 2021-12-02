انتهى المخرج كريم الشناوي، من وضع اللمسات النهائية استعدادا لانطلاق تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "لام شمسية" خلال الأيام القليلة المقبلة، والمقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال الشناوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه انتهى من معاينة أماكن التصوير عقب تجهيزها بالديكورات اللازمة، مضيفا أن هناك خطة زمنية وضعتها الجهة المنتجة للمسلسل تستهدف الانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان المقبل، وهو ما يدفعه لتكثيف عدد ساعات التصوير.

وتابع الشناوي أن المؤلفة مريم ناعوم انتهت كذلك من كتابة معظم حلقات المسلسل، مشيرًا إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي مشوق، حيث يتناول قضية اغتصاب الأطفال، وكيفية التعامل معها.

فيلم "لام شمسية" من بطولة منى زكي وإياد نصار وأحمد رزق، وعدد من الوجوه الجديدة للأطفال، وتأليف مريم ناعوم وإخراج كريم الشناوي.

يذكر أن منى زكى قدمت العام الماضي مسلسل "لعبة نيوتن"، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.