أكد الممثل أليك بالدوين أنه لم يضغط على زناد المسدس الذي كان في يده عندما أصابت رصاصة قاتلة مديرة التصوير في موقع تصوير فيلم "راست" الذي كان النجم أحد منتجيه أيضاً.

وقال الممثل في مقتطف عُرض الأربعاء من أول مقابلة رسمية له منذ المأساة التي وقعت في 21 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، تبثها محطة "إيه بي سي" الأميركية كاملة مساء الخميس "الزناد لم يُضغَط ... لم أضغط على الزناد".

واكد بالدوين خلال هذه المقابلة أنَه لا يعرف كيفية وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، مما أدى إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز عرضاً.

وتابع قائلاً "لا يمكن إطلاقاً أن أصوب سلاحاً إلى شخص ما أثناء الضغط على الزناد. إطلاقاً".

ولم يقدم أليك بالدوين في هذا المقتطف من المقابلة مزيداً من التفاصيل التي تتيح توضيح كيفية انطلاق الرصاصة القاتلة من المسدس.

واصيبت هاتشينز بينما كان بالدوين يتمرّن على مشهد في الفيلم تسحب فيه الشخصية التي يؤديها سلاحاً.

وكان يفترض ألا يحوي هذا السلاح إلا رصاصات وهمية. ورداً على سؤال عن كيفية وجود ذخيرة حية في فوهة المسدس، قال بالدوين "ليست لدي أي فكرة. وضع شخص ما رصاصة حقيقية في سلاح. رصاصة لم يكن من المفترض أن تكون موجودة في المكان".