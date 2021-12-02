أعلن مسؤول بوزارة الآثار المصرية العثور على حوض أثري كان جزءا من معصرة للنبيذ في محافظة قنا جنوب القاهرة.

وقال أيمن هندي مدير عام منطقة آثار قنا، إنه أثناء قيام العمال بالحفر أسفل معهد أزهري بقرية قصير بخانس التابعة لمركز أبوتشت عثروا على حوض كبير يشتبه في أثريته.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن لجنة من وزارة الآثار توجهت على الفور إلى الموقع لمعاينة الحوض، وتبين أنه حوض أثري.

وعثر على الحوض، الذي كان جزءا من معصرة للنبيذ، على عمق ثلاثة أمتار، ويعود للعصر اليوناني الروماني، ويبلغ طوله مترين و50 سنتيمترا، وعرضه مترا و20 سنتيمترا، وارتفاعه 90 سنتيمترا.

وتم نقل الحوض البيضاوي الشكل وإيداعه في مخازن وزارة الآثار بقنا.

من جانبه، قال محافظ قنا أشرف الداودي إن المحافظة بصدد إنشاء متحف متكامل لعرض القطع الأثرية الموجودة بمخازن الآثار بقنا، والتي تشمل العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والإسلامية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأضاف أن محافظة قنا لديها كافة الإمكانيات ويتم حاليا تجهيز مبنى المتحف، الذي سيساعد على جذب السياحة لقنا.

وأشار إلى معبد دندرة "الفريد" في قنا الذي يأتي السياح خصيصا لزيارته، حيث يقضون ليلة سياحية واحدة، وأوضح أن إنشاء المتحف سيؤدي إلى زيادة المدة التي يقضيها السياح في المحافظة