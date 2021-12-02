سيعرض السيف الذي حمله نابليون بونابرت في انقلاب العام 1799 للبيع في مزاد في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى خمسة أسلحة نارية كان يملكها الإمبراطور الفرنسي الذي توفي قبل 200 عام، على ما أعلنت دار "روك آيلاند أوكشن".

وتقدّر القيمة الإجمالية لهذا السيف الذي سيكون جزءا من المزاد الذي ستنظمه الدار في الفترة من 3 إلى 5 كانون الاول/ديسمبر في إلينوي، بما بين 1,5 مليون دولار و3,5 ملايين، وفقا لبيان.

وأوضح "السيف المصحوب بغمده، هو القطعة الأساسية في هذه المجموعة" وسيعرض في مقر الدار في إلينوي وعبر الإنترنت.

صنع هذا السلاح في ورشة في فرساي تابعة لصانع الأسلحة نيكولا نويل-بوتيه و"حمله نابليون بونابرت أثناء انقلاب 18 برومير 1799" (9 تشرين الثاني/نوفمبر 1799)، كما اوضحت الدار.

ونابليون بونابرت التي توّج إمبراطورا في 2 كانون الاول/ديسمبر 1804، قدّم سيفه للجنرال جان-أندوش جونو. وبعد وفاته، نقل السلاح إلى متحف في لندن ثم اشتراه هاوي جمع أميركي، وفق الدار.

احتفلت فرنسا في الربيع بالذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت في 5 أيار/مايو 1821 عن سن 51 عاما بعيدا عن بلاده في جزيرة سانت هيلينا في جنوب المحيط الأطلسي حيث حيّده الإنكليز الى المنفى بعد هزيمته الأخيرة في ووترلو.