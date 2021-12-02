كشفت بيانات رسمية في تونس عن زيادة عدد الوافدين على البلاد بنسبة 14% حتى نهاية شهر تشرين ثان/نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من عام .2020

وقال وزير السياحة محمد المعز بالحسن إن نمو القطاع السياحي يبرز أيضا من خلال زيادة العائدات بنسبة 6 %.

لكن الأرقام لا تزال متأخرة جدا مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 قبل تفشي جائحة كورونا.

وفي 2019 حققت تونس أرقاما لم تعرفها من قبل بتوافد أكثر من تسعة ملايين سائح، قبل أن تنهار المؤشرات مع تفشي وباء كورونا في العالم وتعطل حركة الملاحة الجوية دوليا.

وقال بالحسن إن المؤشرات لا تزال متأخرة بنسبة 75% عن عام .2019

وتسعى تونس لاستعادة نمو السياحة تدريجيا مع استقطاب وكالات السفريات العالمية ومن بينها الألمانية والفرنسية إلى جانب وكالات السفريات الروسية.