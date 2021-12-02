أظهر تقرير شهري ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بنسبة طفيفة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا إلى ما يعادل 598ر1 تريليون دولار سنويا، بعد تراجعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 595ر1 تريليون دولار خلال أيلول/سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 4ر0% بعد تراجعه بنسبة 5ر0% أيلول/سبتمبر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاء الارتفاع الطفيف في الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة، على خلفية ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 8ر1 إلى ما يعادل 353 مليار دولار سنويا خلال الشهر الماضي.

كما أظهر تقرير الوزارة ارتفاع الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 4ر2% إلى 5ر102 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق على مشرعات التشييد التعليمية بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 2ر82 مليار دولار سنويا.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة التجارة أن الانفاق على مشروعات التشييد الخاصة تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 245ر1 تريليون دولار سنويا. وتراجع الإنفاق على المشروعات السكنية بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 7ر774 مليار دولار سنويا، في حين ارتفع الإنفاق على مشروعات التشييد غير السكنية إلى ما يعادل 3ر470 مليار دولار سنويا.

في الوقت نفسه، زاد إجمالي الإنفاق على مشروعات التشييد خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.