من المقرر أن تستكشف محكمة العدل الأوروبية مسألة ما إذا كان بإمكانها استخدام العقوبات لتشجيع الدول الأعضاء على التمسك بسيادة القانون.

ولم يستخدم الاتحاد الأوروبي بعد آلية "سيادة القانون" لديه، التي تسمح بخفض تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصص للدول الأعضاء إذا كان هناك خطر من إساءة استخدام الأموال نتيجة للانتهاكات في مبادئ سيادة القانون. وقد تنطوي هذه المخاطر، على سبيل المثال، على عدم إنفاذ الفصل بين السلطات.

ورفعت حكومتا بولندا والمجر دعوى قضائية ضد هذا الإجراء أمام محكمة العدل الاوروبية خوفا من استخدام الآلية القانونية ضدهما فى المقام الأول. وتقول وارسو وبودابست، إنه من بين أمور أخرى، لا يوجد أساس قانوني لهذه السياسة.

وتم تطبيق هذه الآلية بعد أن اتهم منتقدون الحكومتين في بولندا والمجر بالتأثير على جهازيهما القضائيين، في انتهاك لمعايير الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في التكتل.