ذكرت اللجنة المعنية بالتغير المناخي المستقلة البريطانية أنه يجب على وزير الخزانة ريشي سوناك مراجعة دور ضرائب الكربون وكذلك تعريف الأمة لدعم الوقود الأحفوري في حال أرادت المملكة الوفاء بأهداف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26).

وقالت اللجنة في تقرير صدر اليوم الخميس إنه في حين أن المملكة المتحدة لديها بعض أكثر الأهداف المناخية طموحا في العالم، مازالت بعيدة للغاية عن الوفاء بها، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباءاليوم الخميس.

يذكر أنه بموجب اتفاقية جلاسكو للمناخ التي أيدتها 197 دولة، تم الاتفاق على تسريع جهود الوقف التدريجي لدعم الوقود الأحفوري "غير الفعال".

ودعا الرئيس التنفيذي للجنة التغير المناخي، كريس ستارك، وزارة الخزانة إلى تنفيذ خطة لتمويل سياساتها المناخية التي تشمل مراجعة الدعم.

ودفعت الحكومة البريطانية باستمرار بأنها لا تقدم دعما للوقود الأحفوري. غير أن اللجنة المعنية بالتغير المناخي قالت إن تعريف الحكومة لدعم الوقود الأحفوري ضيق للغاية.

وأضافت اللجنة أنها "لا تعتبر أنه يجب تصنيف أي دعم للوقود الأحفوري على أنه /فعال / في المملكة المتحدة بالوضع في الاعتبار أن آليات أخرى متاحة لدعم المستهلكين المحتاجين في فواتيرهم الخاصة بالوقود".