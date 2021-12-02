أفادت صحيفة "نيكي" اليابانية بأن الحكومة تعتزم تعليق صلاحية التأشيرات الخاصة الصادرة للأجانب لمدة شهر، وذلك بسبب المخاوف من المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

ويجري إصدار هذه التأشيرات للأجانب الذين تنطبق عليهم اشتراطات بعينها، كالمشاركة في فعاليات موسيقية أو رياضية أو فنية.

وسيُطلب من الأشخاص الذين حصلوا على التأشيرات قبل القرار إعادة التقديم إذا كانوا يرغبون في دخول اليابان، وهو الأمر الذي سيخضع للفحص وفقا لمعايير جديدة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن المعايير الجديدة تنص على أن يقتصر إصدار التأشيرات على من هم أفراد في أسرة يابانية، والموظفين الدبلوماسيين، والراغبين في الدخول لأسباب إنسانية أو تتعلق بالمصلحة العامة.

وكانت شركات الطيران اليابانية علقت أمس الحجوزات الجديدة للرحلات القادمة لمدة شهر، وذلك عقب طلب الحكومة بتشديد القيود على الحدود لأقصى درجة منذ بدء جائحة كورونا.

ويعني هذا أن اليابانيين والأجانب الذين ليس لديهم حجز بالفعل لن يتمكنوا من دخول البلاد.

ولا ينطبق الحظر على الحجوزات القائمة بالفعل أو رحلات الترانزيت، كما لن تكون هناك قيود على الراغبين في مغادرة البلاد، وفقا لما قاله مسؤول ياباني.