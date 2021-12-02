وجه النائب د.حمد روح الدين سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:

1- ما سبب عدم قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتسليم مشروع خيطان الجنوبي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2- هل يوجد أي تأخير في إنجاز المشروع؟ وفي حالة الإجابة بالإيجاب فما سبب هذا التأخير؟ وهل تم إيقاع غرامات تأخيريه على مقاول المشروع؟ مع تزويدي بكل ما يثبت ذلك؟

3- هل هناك أي معوقات تعيق المواطنين من بناء القسائم السكنية؟ مع ذكر بيان تفصيلي بهذه المعوقات ان وجدت؟

4- ما الجهة التي قامت بإعداد وطرح مناقصة انجاز البنية التحتية لمنطقة خيطان الجنوبي؟ وهل غاب عنها مسألة وجود الأنقاض على بعض الأراضي؟

5- متى علمت الهيئة بوجود أنقاض على بعض الأراضي؟ وما الإجراء الذي اتخذته بعد معرفتها بذلك مع تزويدي بصور ضوئية للمخاطبات ان وجدت؟

6- ما طبيعة الأنقاض الموجودة في منطقة خيطان الجنوبي؟ وهل توجد هذه الأنقاض على جميع القسائم؟

7- ما الخطة التي سوف يتم من خلالها إزالة الأنقاض؟ وما المدة الزمنية المتوقعة لإتمام إزالتها؟

8- ما تكلفة إزالة الأنقاض وكيف ستتم إزالتها؟ وهل قامت الهيئة بدراسة مدى إمكانية قيام كل مواطن بتحمل تكاليف إزالة أنقاض قسيمته السكنية؟

9- هل توجد أي معوقات أخرى خلاف الأنقاض تعيق تسليم المواطنين أذونات البناء؟