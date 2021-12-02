عبدالعزيز المطيري

طالب النائب خليل الصالح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة اختيار أعضاء الحكومة المنتظر الإعلان عنها من الشخصيات التكنوقراط الوطنية التي تستطيع مواجهة التحديات ومعالجة المشكلات.

وأضاف الصالح في تصريح لـ«الأنباء» على هامش افتتاح ديوانه في منطقة القادسية مساء الثلاثاء الماضي بحضور جمع غفير من رجالات الشعب الكويتي من مختلف الشخصيات، أن الحكومة المرتقبة لابد أن تشمل رجال دولة يعملون بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطن، وان يكونوا قادرين على تقديم شيئا جديدا للشعب الذي سئم الخلافات والأزمات السياسية.

وذكر الصالح ان قضايا الإسكان والتوظيف وزيادة معاشات المتقاعدين ستكون على رأس أولوياته في المرحلة القادمة، محذرا من أن القضية الاسكانية تتفاقم وتتعقد وان الحكومات السابقة لم تنجح في حل الملف الاسكاني، وأنه قد ان الأوان أن تكون مشكلة الإسكان على رأس أولويات الحكومة في المرحلة القادمة.

وحول مشكلة التوظيف، شدد الصالح على أهمية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والمضي قدما في تنفيذ سياسة الإحلال وتوظيف العمالة الوطنية حتى تستطيع الحكومة التغلب على مشكلة البطالة.

وفيما يتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين، أكد الصالح على ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وإقرار زيادة سنوية على المعاشات التقاعدية حتى يستطيع مستحقو هذه المعاشات مواجهة غلاء المعيشة وزيادة تكلفة الخدمات.

وأوضح الصالح أنه يتوقع أن التغيير في الحكومة المرتقبة سيطول عددا من الحقائب الوزارية ليس بالهين، وأنه من المتوقع استحداث وزارة للطاقة ستضم وزارتي الكهرباء والنفط.